Офис Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Армении благодарит народ Японии за щедрую финансовую помощь в размере 2 миллионов долларов США для оказания своевременной и столь необходимой помощи семьям, пострадавшим в результате конфликта, в том числе женщинам, детям, пожилым людям и людям с особыми потребностями.

«Арменпресс» передает сообщение, распространенно Офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении.

«19 января 2022 года УВКБ ООН в городе Аштараке Арагацотнской области организовало мероприятие, чтобы выразить благодарность посольству Японии в Армении и продемонстрировать влияние гуманитарной помощи. Оно состоялось в отремонтированном и оборудованном Аштаракском областном центре педагогико-психологического содействия, который служит местом оказания поддержки лицам, перемещенным в результате конфликта», — говорится в сообщении.

В мероприятии участвовали чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Армения Масанори Фукусима и другие официальные лица.

Благодаря финансовому содействию Японии УВКБ ООН смогло оказать помощь, отремонтировать и предоставить помещения, оборудование и мебель 30 семьям, пострадавшим от конфликта, и частично компенсировать арендную плату.

Отмечается, что финансирование, предоставленное Японией, способствовало и освещению информационно-пропагандистской деятельности УВКБ ООН в Армении, включая выявление и оценку потребностей, юридическое консультирование и социально-психологическую поддержку.

«УВКБ ООН хотело бы поблагодарить народ и правительство Японии за их щедрую поддержку семьям перемещенных лиц», – сказала Анна Карин Ост, руководитель Офиса УВКБ ООН в Армении.

«Содействие Японии УВКБ ООН позволило помочь около 32 000 беженцам в Армении, оказать своевременную и жизненно важную помощь этим семьям и принявшим их гостеприимным общинам».