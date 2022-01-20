Ректор ЕГУ Оганнес Оганнисян принял Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина и обсудил с ним перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕГУ, во встрече с послом приняли участие начальник управления международного сотрудничества ЕГУ Александр Маркаров и декан факультета русской филологии Павел Балаян.

Приветствуя посла, О. Оганнисян отметил, что ЕГУ тесно сотрудничает с различными российскими университетами, институтами и исследовательскими центрами. Он сообщил, что развитие русистики приоритет для ЕГУ, о чем свидетельствуют факультет русской филологии в университете, Русский центр, недавно созданный Центр русистики, а также различные мероприятия в этой области.

Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина, поздравляя О. Оганнисяна со вступлением в должность, подчеркнул, что сотрудничество с ЕГУ является для них приоритетным, так как это ведущий университет Армении и один из основных исследовательских центров.

Посол упомянул о возможности организации и проведения совместных мероприятий, отметив, что они дадут возможность укрепить взаимные контакты, наладить диалог между специалистами и еще больше укрепить сотрудничество.

В ходе встречи А. Маркаров подробно представил текущее сотрудничество ЕГУ с различными вузами и центрами России.

П. Балаян в свою очередь рассказал о деятельности факультета, проведенных научных и образовательных мероприятий, существующих проблем и новых идей.

В ходе встречи стороны обсудили конкретные программы и мероприятия, которые привнесут новые позитивные сдвиги в сотрудничество с образовательными и научными учреждениями.