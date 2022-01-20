В административном комплексе министерства обороны Армении состоялось совещание, в ходе которого были подведены итоги итоги мероприятий Объединенной группировкой войск ВС Армении и ВС РФ в течение 2021 учебного года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, совещание вел командующий Объединенной группировкой войск ВС Армении и ВС РФ генерал-майор Тигран Парванян.

В ходе мероприятия была представлена работа по боевой готовности и организации несения службы, намечены основные задачи на 2022 год.

В завершение встречи генерал-лейтенант Тигран Парванян вручил дипломы военнослужащим, достигшим в течение года лучших результатов.