Посол США в Армении Линн Трейси и замдиректора по партнерству, сотрудничеству в области безопасности и космического потенциала Европейского командования США бригадный генерал Эдвард Воан 19 января в Центральном военном госпитале МО Армении приняли участие в церемонии, посвященной пожертвованию медицинского оборудования для мобильного госпиталя на сумму 665 тыс долларов США в рамках Инициативы глобальных миротворческих операций. Оборудование включает в себя дефибрилляторы, рентгеновские аппараты, палатки, генераторы, фонари и другие расходные материалы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, в своем выступлении посол Трейси подчеркнула мужество и самоотверженность военно-медицинского персонала Армении. «Вы стремитесь лечить своих сослуживцев и летчиков, ставя других выше себя. Мы надеемся, что это оборудование спасет и улучшит жизни многих армян», – сказала посол Трейси.

«Это оборудование поможет армянским военным спасать жизни, предоставляя наилучшую медицинскую помощь своим военнослужащим, и еще раз демонстрирует взаимодействие США с нашими армянскими партнерами», — заявил генерал Воан.

Помимо церемонии, генерал Воган встретился с высокопоставленными должностными лицами министерств обороны и чрезвычайных ситуаций и Генштаба ВС Армении и обсудил американо-армянское партнерство в сфере безопасности.