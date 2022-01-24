Либеральное молодежное движение Австралии подтвердило признание Геноцида армян, ассирийцев, греков 1915 года, а также резолюцию, признающую право коренного армянского народа Республики Арцах на самоопределение.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

Либеральное молодежное движение – молодежное крыло Либеральной партии Австралии. Либеральная партия Австралии является одной из крупнейших политических сил страны и в настоящее время входит в состав Федерального правительства во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном.

В резолюции говорится, что принятие резолюции отражает расширение обсуждений в австралийском обществе по поводу признания геноцида 1915 года, что противоречит политике правительства Моррисона, направленной на то, чтобы продолжать избегать использования слова «геноцид».

«Эта резолюция показывает, что будущие лидеры призывают своих нынешних лидеров проявить единую солидарность с армяно-австралийской, ассирийско-австралийской, греко-австралийской общинами, обратившись к прошлой и настоящей несправедливости, оставшейся безнаказанной», – говорится в заявлении Армянского национального комитета Австралии. Исполнительный директор комиссии Айк Кайсерян приветствовал решение Молодежного либерального движения.

В 2020 году молодые либералы приняли такую же резолюцию, осуждающую Геноциды армян, ассирийцев, греков 1915 года и признающую право Республики Арцах на самоопределение.