В случае с быстро распространяющимся штаммом омикрон статистика показывает, что для привитых граждан течение болезни бывает достаточно легким. Можно сказать, что вакцинация, даже при меняющихся штаммах, показала свою эффективность

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами 22 декабря собщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Она подчеркнула, что в 2021 году в ходе борьбы с эпидемией Covid-19, параллельно был начат и процесс вакцинации. Им удалось обеспечить в Армении практически все виды доступных вакцин. Они организовали большую работу по переподготовке и усилению первичного звена, чтобы амбулаторная и поликлиническая система была в состоянии принять большое количество граждан. Кроме того, были созданы и мобильные амбулаторно-поликлинические бригады, чтобы насколько возможно эффективнее обеспечить процесс вакцинации.

«К сожалению, в первом полугодии процесс вакцинации шел достаточно медленно, но в рамках масштабной информационной кампании нам удалось активизировать процесс, и сегодня работа продолжается. В настоящее время количество граждан, получивших первый компонент вакцинации, достиг почти 1 млн человек. Мы уже начали и широкомасштабное использование бустера. Призываем граждан получить эту дозу по истечении 6 месяцев после полной вакцинации», – сказала Анаит Аванесян.