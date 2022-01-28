Азербайджан пока не уточнил, какая часть предложений армянской стороны, направленных на деэскалацию ситуации, снижение напряженности, повышение уровня безопасности и стабильности в пограничной зоне Армения- Азербайджан, для него неприемлема.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в беседе с журналистами 28 января в пантеоне Ераблур.

«У нас пока нет уточнений, разъяснения пока уточняются. Идет постоянная дискуссия, она продолжается непрерывно. Сейчас мы пытаемся получить разъяснения, какая часть недопустима, на каком основании,и соответственно – какие новые решения могут быть найдены?”, – сказал Мирзоян.

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у армянской стороны есть новые предложения комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы, которые Россия передаст Баку. «Вчера я связался с армянским коллегой, у которого есть новые предложения. Мы передадим их в Баку. Мы должны заставить комиссию работать как можно быстрее», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи с правительством в Национальном Собрании 19 января подтвердил, что армянская сторона подготовила пакет мер, направленных на деэскалацию ситуации, снижение напряженности, повышение безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, и передала их как российской стороне, так и партнерам и Азербайджану —при посредничестве России.

Затем последовали заявления Азербайджана о неприемлемости для Баку предусловий Еревана по демаркации, после чего последовало заявление МИД Армении о том, что у армянской стороны нет предусловий для демаркации, речь идет о достигнутых договоренностях.

«У армянской стороны нет предусловий для демаркации. Мы говорим о соглашениях.

В трехстороннем заявлении, опубликованном премьер-министром Республики Армения, президентами Азербайджанской Республики и Азербайджанской Республики в Сочи 26 ноября, говорится, что стороны договорились «предпринять шаги для повышения безопасности и стабильности на азербайджано-армянской границе и достичь формирования двусторонней комиссии по делимитации и демаркации”.

Эта договоренность была подтверждена, и 14 декабря в ходе трехсторонней встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета достигнута договоренность оботходе войск. Соответственно, предложения армянской стороны касаются не предварительных условий, а реализации достигнутых договоренностей. Республика Армения считает, что в соответствии с вышеупомянутыми договоренностями в ближайшее время должен начаться процесс демаркации», – сказал Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.