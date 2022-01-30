За параноидальными нападками на Нжде стоят очевидные политические цели Баку

Поднятая апшеронскими лжецами очередная волна Нжде-фобии в связи с организованным Союзом армян России 28 января в Москве в молодежном центре САР фильма «Гарегин Нжде», достигла прямо противоположной планируемой официальным Баку цели. Вместо дискредитации якобы “пособника фашизма” Гарегина Нжде (Гарегин Тер-Арутюнян, 1886-1955гг.) азерпроп лишь вновь привлек внимание к неординарной личности этого выдающегося армянского государственного деятеля, мыслителя, всю жизнь посвятившего борьбе за становление Армении, за объединение армянского народа на его исторической родине в рамках единого государства, сыгравшего в мае 1918 г. ключевую роль в судьбоносном для Первой Республики Армения Караклисском сражении, в подавлении турко-большевистского мятежа в мае 1919 г. , в сохранении Арменией Сюника (Зангезура) и вообще армянской государственности.

Отмечу, что Нжде – герой не только армянский. За военные отличия и гражданские заслуги власти Российской империи наградили Гарегина Нжде Орденом Святого Владимира, а также Императорским орденом Святой Анны второй степени , который вручался за особые отличия перед Россией, “любящим правду, благочестие и верность”. Нжде удостоился и Георгиевского креста – за “особые подвиги и личную храбрость”. Эксперты считают, что по своему значению, этот царский орден сопоставим с “героем Советского союза”, который вручался в более позднюю эпоху СССР.

Участвовал в Первой Балканской войне, награжден властями Болгарии Орденом «За храбрость», который вручался воинам, особо отличившимся в боях своей отвагой и храбростью.

Так вот, после поднятой азербайджанцами вакханалии те, кто и не знал о Нжде, начал копаться в поисках информации о нем и прояснили для себя, что ни во времена Сталина ни в последующем Гарегину Нжде не предъявляли обвинения в сотрудничестве с нацистами. Осудили его внутренним решением НКВД исключительно по статье “контрреволюционная деятельность” в 1920 г. Будь он “пособником нацистов”, расстреляли бы за милую душу!

Да дело не в самом Нжде, а в целях, которые преследуют политические спекулянты раскручивая тему героизации Арменией человека, якобы сотрудничавшего с нацистами.

С апшеронскими мутиловщиками в принципе все ясно. Это укладывается в проводимую Азербайджаном армяно-ненавистническую политику. Своими лже-героями хвастать не могут, ибо все их “национальные герои” – преступники и головорезы. Остается пытаться замарать армянских героев.

Однако налицо причины политические. Одна из них – внести раскол в армяно-российские отношения. Представляя Нжде как якобы пособника нацистов, Баку пытается играть на тонких и болезненных струнах российской общественности, которая свято чтит память о Великой Отечественной войне и миллионах погибших в борьбе с фашистами. Расчет на то, что, восприняв Нжде как якобы пособника гитлеровской Германии, российская общественность перенесет это негативное отношение на Армению, на весь армянский народ, который, напомню внес колоссальный вклад в победу СССР над гитлеровской армией.

И, наконец, Нжде как спаситель для Армении Сюника (Зангезура) не дает покоя азербайджано-турецкому тандему, в настоящее время пытающемуся Сюник оккупировать. А что такое Сюник для России, емко описал российский политический деятель, публицист Егор Холмогоров:

“Я всё время забываю, что у большинства людей очень плохо с географией. Поэтому они не совсем понимают, в чем состоит историческая заслуга Нжде. Историческая заслуга Нжде состоит в том, что Турецкая граница сейчас не начинается под Дербентом Звездным часом Нжде было зангезурское восстание, когда он почти год удерживал область Зангезур, защищая её от большевиков.

Что такое Зангезур? Это населенная армянами горная область между Нахичеваном и основной территорией Азербайджана. Эта область соединяет ереванскую Армению с Ираном и, что еще важнее, отрезает Нахичеван от Азербайджана. Всё это было совершенно неважно в Российской Империи, но стало очень важно при сепаратном разделе Закавказья на Армению и Азербайджан.

В 1920-х большевики были союзниками кемалистской Турции, уступив ей значительные территории России, населенные армянами. Впрочем, справедливости ради, Турция к тому моменту контролировала половину Закавказья и это скорее она отдавала оккупированные территории, чем ей их отдавали. В частности, Турция отдала Нахичеван, будучи в полной уверенности, что Азербайджанская ССР будет представлять собой сплошной массив от Нахичевана, через Зангезур, к Азербайджану.

Таким образом, граничащая с Нахичеваном Турция граничила бы со всем Азербайджаном.

Однако Нжде сидел со своими бойцами в Зангезуре год, и досиделся до того, что Зангезур был включен в состав советской Армении, этнополитика восторжествовавла над туранской геополитикой. В итоге Турция, как бы она ни хотела, не имеет прямого выхода на Азербайджан, их разрезает Зангезур.

И пока Зангезур армянский, то идея сплошного Турана от Стамбула до Дербента технически нереализуема. Турция не может, в частности, предложить Азербайджану влиться в некую федеративную империю, просто потому, что геополитически это ничего не даст.

То есть Зангезур препятствует распространению по южной границе России туранизма, который уже начал выплескиваться и в Казахстан (а планы у них аж до Якутии).

И тем человеком, который подрезал Турану сухожилие в самом начале был именно Гарегин Нжде. За это его ненавидят, за это гонят его память, а попытки припутать “коллаборационизм” в данном случае только предлог”.

Кстати, азербайджано-турецкий тандем не скрывает посягательств на Дагестан. В изданной в Анкаре в издательстве Gazi Kitab Evi книге «Помощь Турции и Азербайджана государствам Северного Кавказа (1918-1920)», отмечается, что 11 мая 1918г. в занятом турецкими войсками Батуме по завершении переговоров с турецким правительством делегация руководителей Северного Кавказа провозгласила независимость Республики Союза горцев Северного Кавказа и создала новое Горское правительство, обратившееся за поддержкой к Турции и Германии.

16 апреля 1919 года правительство Горской Республики под руководством Пшемахо Коцуева даже приняло решение о вхождении Дагестана в состав Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Но 18 мая власть при поддержке генерала Халилова перешла к Вооруженным силам Юга России генерала Деникина. Впоследствии Деникин разгромил разрозненные дагестанские силы а в 1920г. большевистская Россия захватила АДР.

Если учесть, что нынешняя Азербайджанская Республика объявлена правопреемницей не АзССР, а АДР, то очевидны претензии на Дагестан как на якобы «историческую территорию Азербайджана».

В этом контексте крайне странной с точки зрения интересов России выглядит позиция некоторых российских СМИ, которые уже не первый год следуют в фарватере проводимой Азербайджаном политики, охотно печатая бакинские пасквили на Армению и армянский народ. Проще всего было бы объяснить это икроедством. Хотя и в этом случае российские журналисты должны были бы задуматься, из чьих рук они эту икру или доллары получают.

Из рук тех, кто в 2012 г. в довольно издевательской форме “ушел” Россию из Габалы, точнее, Габалинской РЛС, а теперь всячески пытается дискредитировать российских миротворцев в Арцахе и выдавить из Армении 102-ю военную базу РФ в Гюмри и в тандеме с Турцией работает на снижение влияния РФ в Закавказье. Тех, кто убивал российских летчиков в Сирии и Армении. Тех, кто убил посла РФ в Турции Андрея Карлова. Мы много писали об армянских погромах в Баку в январе 1990г. Но в эти дни также пострадало и русское население столицы Азербайджана –

В Азербайджане методично уничтожаются памятники воинам ВОВ, как правило, памятники советским маршалам армянской национальности – Баграмяну, Бабаджаняну, Худякову (Ханферянцу) и другим. Судя по публикациям в бакинских СМИ, ветеранов ВОВ в Азербайджане стали именовать ветеранами Второй мировой войны.

И, наконец, напомню, что Гарегин Нжде всю свою жизнь посвятил борьбе с Турцией, осуществившей в начале ХХ века Геноцид армян, вообще христиан, жертвами которого стали более 2 млн армян, греков, ассирийцев, а в годы Второй мировой войны выступала союзницей фашистской Германии и пыталась убедить Гитлера в том, что будто бы армяне – ближайшие родственники евреев и также подлежат уничтожению. Это и побудило Нжде встретиться с высокопоставленными представителями Третьего Рейха и убедить их не истреблять армянское население Франции, Польши, Болгарии и других оккупированных Германией стран Европы.

Напомню также о переговорах турецких и немецких властей по поводу возможности вторжения Турции в СССР со стороны Кавказа в случае падения Сталинграда.

Если все это для некоторых российских СМИ, готовых поливать грязью Нжде и умалчивать о варварской деятельности Азербайджанского легиона Вермахта (поисковики вам в помощь), ничего не значит, остается только развести руками. Видно, деньги, щедро раздаваемые на эти цели по приказам из Баку т.н. послом Азербайджана в России и российско-азербайджанским предпринимателем Годом Нисановым, действительно не пахнут…