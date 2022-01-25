В Ереване завершились 77-й женский и 82-й мужской чемпионаты Армении по шахматам в высшей лиге. Победительницей женского первенства впервые стала женский международный мастер Мариам Мкртчян, а мужского – также впервые – арцахский гроссмейстер Мануэл Петросян.

Чемпионка страны определилась в очном соперничестве двух лидеров в заключительном туре. Мкртчян черными фигурами одолела четырехкратную победительницу республиканских первенств Марию Геворгян. Турнирная таблица была подытожена в следующем виде: Мариам Мкртчян – 7, Сусанна Габоян – 6,5, Мария Геворгян – 6, Астхик Акопян и НаринеГаспарян – по 4,5, Вероника Хачатрян – 4, Мариам Аветисян и Наре Аракелян – по 3,5, Ася Едигарян – 3, Анна Хачатрян – 2,5 очка.

Интересная борьба развернулась в мужском первенстве. Перед заключительным туром на первое место претендовали сразу три гроссмейстера, которые, словно по заказу, выиграли свои последние партии черными фигурами. Мануэл Петросян взял верх над Арманом Микаеляном, Айк Мартиросян победил Армана Пашикяна, а Шант Саргсян – Тиграна Петросяна. В итоге участники чемпионата расположились в турнирной таблице в следующем порядке: Мануэл Петросян – 8, Айк Мартиросян и Шант Саргсян – по 7,5, Самвел Тер-Саакян – 6,5, ОганесГабузян – 6, Тигран Арутюнян – 5,5, Мамикон Гарибян и Арман Пашикян – по 5, АрманМикаелян и Давид Шагинян – по 4, Тигран Петросян и Завен Андриасян (после 6 тура приостановил участие в чемпионате из-за заражения коронавирусом) – по 3,5 очка.

Чемпионы страны вошли в состав женской и мужской сборных Армении. Примечательно, что на командном чемпионате Европы прошлого года Мануэл Петросян выполнял обязанности главного тренера нашей мужской сборной, а сейчас отметит свой дебют в ней и в качестве игрока.