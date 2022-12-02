В рамках 29-го Министерского заседания ОБСЕ состоялась встреча министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Хукстра. «Арменпресс» сообщили об этом в МИД Армении.

Собеседники высоко оценили динамично развивающиеся армяно-нидерландские отношения и выразили готовность предпринять последовательные шаги для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нидерланды.

Арарат Мирзоян подчеркнул важность тесного сотрудничества с Нидерландами по продвижению программы демократических реформ в Армении. В контексте развития отношений между двумя странами была отмечена роль парламентской дипломатии.

Касаясь ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенитета Армении 13-14 сентября, Арарат Мирзоян подчеркнул недопустимость политики применения силы и угрозы силой для достижения своих максималистских целей, проводимой Азербайджаном. В этом контексте министр иностранных дел Республики Армения отметил, что установлению стабильности на Южном Кавказе могут способствовать адресные и принципиальные оценки международного сообщества.

Министр Мирзоян представил своему коллеге последние развития в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений, позиции армянской стороны относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Стороны также обменялись мнениями о деятельности миссии наблюдателей ЕС в Армении, выразив уверенность, что она играет положительную роль в установлении стабильного мира в регионе.