В столичном дворце спорта «Динамо» в запланированные сроки состоялся чемпионат Армении по боксу среди мужчин и женщин, ставший отправным пунктом подготовки отечественных мастеров кожаной перчатки к майскому первенству Европы, который впервые пройдет в нашей стране. Несмотря на малое количество участников, страсти на турнире подчас кипели нешуточные. И все же, наставник мужской национальной сборной республики Карен Агамалян выразил озабоченность подготовкой кандидатов в главную команду страны.

Уровень подготовки боксеров далеко не единственная причина, озадачившая специалистов. Массовость национального чемпионата, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Достаточно отметить, что в 4 женских и 13 мужских весовых категориях выступили в общей сложности около 70 участников. Понятно, что с такой арифметикой трудно рассчитывать на формирование серьезной конкуренции в сборной. Но, как говорится, чем богаты…

По итогам всего лишь четырехдневного соперничества, чемпионами страны среди женщин стали Лилит Даллакян (в весовой категории до 48 кг), Аревик Дохолян (54 кг), Татевик Хачатрян (57 кг) и Эллида Кочарян (60 кг), а в мужском турнире первенствовали Арман Восканян (48 кг), Артур Оганесян (51 кг), Джаник Саакян (54 кг), Артур Базеян (57 кг), Артур Саакян (60 кг), Нарек Оганесян (63,5 кг), Гурген Мадоян (67 кг), Нарек Захарян (71 кг), Вахтанг Арутюнян (75 кг), Амбарцум Акопян (80 кг), Генрих Чгрикян (86 кг), Нарек Манасян (92 кг) и вице-чемпион мира прошлого года Давид Чалоян (свыше 92 кг).

Стоит уточнить, что по окончании финального боя в весовой категории до 67 кг между Арутюном Акопкохяном и Гургеном Мадояном сложилась неоднозначная ситуация. Победителем был объявлен Мадоян, однако экс-чемпион мира и Европы Исраел Акопкохян, выступивший в качестве секунданта своего сына, опротестовал результат решающей встречи. Вопрос победителя был отложен до рассмотрения апелляции. Позже на официальной странице Федерации бокса Армении в «Фейсбуке» был опубликован протокол чемпионата, в котором чемпионом значится Мадоян.

При этом по разным причинам в чемпионате не участвовали бронзовый призер прошлогодней Олимпиады Оганес Бачков, участник Олимпийских игр Арман Дарчинян и мирового первенства 2021 года Карен Тонаканян. Двое первых, как в беседе с журналистами отметил главный тренер сборной Армении Карен Агамалян, в эти дни тренируются за рубежом, готовясь к поединкам на профессиональном ринге, а Тонаканян пока полностью не оправился от травмы, полученной на чемпионате мира.

«Бачков, как известно, готовится в Дубае. Он очень желает выступить на чемпионате Европы в Ереване. Думаю, вопрос его участия прояснится до конца марта: все зависит от того, к какому знаменателю он придет со своей промоутерской компанией. Дарчинян тренируется в США: вопрос его возвращения в любительский бокс остается открытым. В любом случае, мы готовим ему замену. Тонаканян же пока окончательно не восстановился от прошлогодней тяжелой травмы», – рассказал рулевой сборной.

Наставник сборной подчеркнул также, что чемпионат не выявил новых имен, что, конечно, свидетельствует о наличии определенных проблем в первичных звеньях подготовки спортсменов. «Новых имен нет. Неплохое впечатление произвели недавно перешедшие из молодежной возрастной категории во взрослый спорт Генрих Саакян и Генрих Чгрикян. Им нужно время, чтобы проявить себя. Результаты полуфинальных и финальных боев в целом подтвердили сегодняшнее соотношение сил. Я не очень доволен подготовкой боксеров. Впрочем, этого вполне достаточно перед грядущими сборами. Нас ожидает долгая и трудная работа при подготовке к чемпионату Европы», – отметил К. Агамалян, добавив, что все без исключения участники готовились к первенству республики в своих спортшколах, чтобы быть в равных условиях.

Кстати, тренер не исключил, что Арутюн Акопкохян, возможно, будет привлечен к подготовке к намеченному в марте чемпионату Европы среди спортсменов до 22 лет. А вот для участия в континентальном первенстве среди взрослых Акопкохян-младший, по мнению К. Агамаляна, пока не созрел.

Уже с 7 февраля боксеры проведут двухнедельный сбор в Цахкадзоре, а затем, практически сразу же, продолжат подготовку в Ереване. «На сборах будет определен также состав участников чемпионата Европы среди боксеров до 22 лет. В команду будут включены наиболее подготовленные. По возвращении с континентального первенства продолжим подготовку к чемпионату Европы в Ереване. Кстати, некоторые команды изъявили желание провести с нами совместный сбор на заключительном этапе подготовки, но, думаю, мы проведем закрытые тренировки. Я пока не определился в этом вопросе. Для нас принципиально иметь представителей во всех весовых категориях домашнего чемпионата Европы. В некоторых весовых категориях имеются проблемы, которые постараемся решить», – подытожил Карен Агамалян.