Федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Александр Шалленберг 2-3 февраля с рабочим визитом посетит Армению.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, встреча министров иностранных дел Армении и Австрии состоится 2 февраля в Министерстве иностранных дел Армении. В рамках официального визита запланированы также встречи с премьер-министром Армении и председателем НС Армении. В тот же день министры иностранных дел Армении, Австрии Арарат Мирзоян и Александр Шалленберг примут участие в официальной церемонии открытия Австрийского агентства развития.