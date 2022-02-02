Объявлен прием заявок на соискание Международной премии ЮНЕСКО им. Д. И. Менделеева за 2022 года.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Премия вручается ученым, чья работа оказала значительное влияние и внесла вклад в развитие фундаментальных наук – химии, физики, математики и биологии. Целью этой ежегодной премии является содействие работе ученых, поощрение молодых ученых, особенно женщин.

Будут отобраны два победителя, которые получат по 250 000 долларов США.

Заявки должны заполняться на английском или французском языке.

С подробностями о процедуре подачи заявки можно ознакомиться из прилагаемого материала и на официальном сайте премии: https://bit.ly/3gb5oxOЗаявки должны быть отправлены до 28 февраля 2022 года, на адрес электронной почты [email protected]