В Государственном спортивном колледже олимпийской смены стартовал чемпионат Армении по тяжелой атлетике среди взрослых. В первый день соревнований определились чемпионки Армении.

Как передает «Арменпресс», после 6-летнего перерыва чемпионка Европы Рипсиме Хуршудян вернулась в большой спорт и завоевала титул чемпионки Армении в весовой категории до 87 кг. Она стала победительницей по результатам 216 кг (99+117).

Чемпионками стали и Наталья Саркисян (45 кг), Гюльнара Тигранян (49 кг), Александра Григорян (55 кг), Изабелла Яйлян (59 кг), Валентина Мовсисян (64 кг), Мариам Микаелян (71 кг), Милена Хачатрян (76 кг), Татев Акопян (81 кг) и Джульетта Аванесян (87+ кг.).

В женских соревнованиях приняли участие 35 спортсменок. Мужской чемпионат стартует сегодня, 2 февраля. В течение 5 дней сильнейшие тяжелоатлеты Армении в 10 весовых категориях будут бороться за звание чемпиона. В мужских соревнованиях примут участие около 130 тяжелоатлетов.

31 января сборная Армении по тяжелой атлетике завершила первые в этом году учебно-тренировочные сборы в Абовяне, в которых участвовали 11 тяжелоатлетов.