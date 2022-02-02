В Министерстве иностранных дел Армении пока не принято решение об участии Армении в дипломатическом форуме в Анталии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос журналиста.

Министр подчеркнул, что форум в Анталии не является двусторонним мероприятием, его не следует рассматривать в контексте двусторонних армяно-турецких отношений.

«Да, я и Рубен Рубинян получили приглашения на участие в форуме в Анталии. Кстати, недавно мы обсуждали это событие с господином Шалленбергом. Министерство иностранных дел Армении пока не приняло решения по этому вопросу, вопрос обсуждается.

Но можно подчеркнуть, что это не двусторонний визит, его не следует рассматривать в контексте двусторонних отношений. Это международное дипломатическое мероприятие. И Республика Армения может принять решение участвовать в нем. Я не вижу в этом проблемы.

Я думаю, если даже связывать участие с диалогом Армения-Турция, в этом нет ничего, кроме положительного», – прокомментировал глава МИД Армении.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 20 января заявил, что Армения также приглашена на дипломатический форум в Анталии.

Дипломатический форум пройдет с 11 по 13 марта. Однако официальный Ереван пока не подтвердил свое участие в конференции. Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что Армения, скорее всего, примет приглашение на форум, но все зависит от ситуации на данный момент.