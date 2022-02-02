При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта в рамках празднования 30-летия установления армяно-иранских дипломатических отношений театр «Амазгаин» имени Соса Саркисяна выедет с гастролями в Иран.

Как передает «Арменпресс», в Министерстве ОНКС сообщили, что театральный коллектив примет участие в фестивале «Фаджр», который пройдет в Иране с 6 по 15 февраля. Спектакль «Сако из Лори» будет представлен в Тегеране и в Исфахане.

В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами запланирован ряд и других инициатив. В сотрудничестве с Культурным центром посольства Исламской Республики Иран в Армении иранский режиссер Йонас Мохаммади уже снял фильм «6.60», который вскоре будет представлен зрителям.

Режиссер Анаит Абад ставит иранский эпос, а в театре «Амазгаин» запланированы театрализованные чтения иранских пьес. Они обратятся к произведениям современных драматургов, представят «Шахнаме» Фирдуси и другие произведения.В следующем году театр «Амазгаин» примет зрителей уже в новом здании театра, где в настоящее время ведутся строительные работы.