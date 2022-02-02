Австрийская Республика содействует установлению мира и стабильности на Южном Кавказе и продолжит выражать свою приверженность региону и Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении заявил федеральный министр Австрийской Республики по европейским и международным делам Александр Шалленберг.

Он подчеркнул, что Австрия поддерживает усилия по урегулированию существующих конфликтов в регионе, в том числе и диалог по нормализации армяно-турецких отношений. По словам Шалленберга, нормализация армяно-турецких отношений станет большим шагом для всего региона.

«Мы должны работать над снижением напряженности и укреплением доверия в регионе. Мне кажется очень интересным, что предпринимаются сознательные шаги по нормализации отношений с соседней Турцией, что станет большим шагом для всего региона и для народа Армении», – сказал министр иностранных дел Австрии.

Делегация во главе с федеральным министром Австрийской Республики по европейским и международным делам Александром Шалленбергом с двухдневным рабочим визитом находится в Армении.

Визит направлен на дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений и придание им качественно нового импульса.Сегодня, 2 февраля, в Министерстве иностранных дел состоялась частная беседа министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, после которой последовала встреча в расширенном формате.

Затем министры дали совместную пресс-конференцию. В сопровождении Арарата Мирзояна Александр Шалленберг посетил Мемориал жертв Геноцида армян, чтобы почтить память жертв Геноцида. В рамках визита министра иностранных дел Австрии также запланированы встречи с премьер-министром Армении и председателем Национального собрания.