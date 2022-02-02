Премьер-министр Никол Пашинян принял министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури. На встрече присутствовал также начальник полиции Республики Армения Ваге Казарян.Как сообщ

или Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостя, премьер-министр отметил: “Очень рад новой динамике, которая налаживается в отношениях между нашими странами. Несколько дней назад здесь был министр юстиции Грузии, с которым, к сожалению, я не смог встретиться из-за ковида. Начальник полиции Армении ранее был с визитом в Грузии. Мы подвели итоги минувшего года на заседании Армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Тбилиси.

До этого у меня было несколько встреч с премьер-министром Грузии, моим другом Ираклием Гарибашвили. И я придаю важность тому, что наши правоохранительные системы налаживают тесное сотрудничество. Это важно в плане безопасности наших стран и защиты правопорядка”.

Никол Пашинян попросил передать приветствия и пожелания здоровья премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, который заразился коронавирусом.

Вахтанг Гомелаури поблагодарил за прием и передал премьер-министру Армении теплые приветствия от премьер-министра Грузии. “Армения является очень важным партнером, соседом и дружественной страной для Грузии. Я всегда подчеркиваю, что армяне и грузины – самые близкие народы, мы очень близки и своими традициями, и культурой, мы близки во всех отношениях.

Что касается нашего сотрудничества, то скажу, что после первой встречи мы уже подружились с начальником полиции. Хочу выразить готовность к дальнейшему сотрудничеству. Знайте, что мы всегда готовы поддержать и также готовы прислушаться к вашему опыту, который достаточно велик. То, что вы предприняли, я имею в виду, в частности, патрульную службу, является очень важной программой. Желаю вам успешного ее завершения”.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость продолжительного укрепления эффективного сотрудничества между правоохранительными системами двух стран.

Собеседники обменялись мнениями об отраслевых реформах в Армении и Грузии, поделились информацией о результатах процесса реформирования патрульной службы. Двусторонне была подчеркнута важность обмена опытом и постоянных контактов в духе армяно-грузинских дружественных отношений.