На состоявшейся пресс-конференции по итогам визита в Армению федерального министра Европейских и международных дел Австрийской Республики Александра Шалленберга глава МИД РА Арарат Мирзоян выступил с рядом четких заявлений, которые можно расценивать как мессиджи мировому сообществу, а главным образом – вершащим судьбы народов международным организациям.

Возьмет ли мир на себя ответственность изменения фундаментального принципа неприменения силы?

Происходящие в мире в последние годы события служат поводом к серьезной озабоченности. На фоне процесса передела разделенного мира серьезно попираются права народов, а международные организации, исходя из целесообразности, неких союзнических идеологий, невзирая на ими же декларированные гуманистические лозунги и клятвы верности общепринятым принципам международных документов, на деле закрывают глаза на попрание прав народов. Речь идет о вооруженных конфликтах, в ходе которых одна из сторон пытается решить вопрос запрещенным приемом – применением силы.

Принятый в мире фундаментальный принцип неприменения силы был грубо попран в ходе кровопролитной войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Развязанная Азербайджаном кровопролитная война – не только трагедия, но и пренебрежение теми же международными принципами.

И теперь мировое сообщество должно определиться с действенностью принципа неприменения силы. Этот важный вопрос на вышеупомянутой пресс-конференции озвучил министр ИД Армении Арарат Мирзоян.

«Принцип неприменения силы в 2020 году был грубо нарушен. Не только Армения и Арцах – весь мир должен решить, остается ли этот принцип в повестке, или государства могут силой решать судьбы народов. Если правила нарушаются для одних – значит, подобная дверь открывается и для других», – сказал он.

Проще говоря, если кому-то позволено решать вопросы силой, значит позволено всем. А в этом случае атмосфера дискриминации, возникшая по всему миру, станет губительной для человечества.

Не думается, что какая-либо международная организация возьмет на себя ответственность поставить под сомнение принцип неприменения силы. Однако вопрос назрел и сформулирован. И не только армянским народом.

В последние несколько десятилетий практика решения вопросов с позиции применения силы (большей частью апологетами борьбы с этим) ведет в тупик. И в первую очередь – делегирование мирного разрешения конфликтов без применения силы тем же международным организациям, которые либо не вполне осознают свою роль и значение, либо же руководствуются двойными стандартами, что также не приводит ни к чему хорошему. Ибо принцип бумеранга никто не в силах отменить даже при величайшем желании.

Антиармянская риторика Азербайджана препятствует формированию конструктивной атмосферы

Армения готова, очень хочет построить мир в нашем регионе. Но проблема, по словам главы внешнеполитического ведомства Армении, в том, что, выражая такую готовность, Ереван от официального Баку получает противоположные посылы.

В качестве примера господин Мирзоян посоветовал коллегам и журналистам посмотреть на недавнее заявление президента Азербайджана, полное угроз и ненависти к армянам.

«Антиармянская риторика, агрессивная риторика, агрессивные шаги на границе, нерешенность гуманитарных проблем, таких, как продолжающееся присутствие в Азербайджане военнопленных, мягко говоря, не способствуют формированию конструктивной атмосферы. – сказал Арарат Мирзоян, добавив, что хотя трехсторонним заявлением о прекращении огня это не было предусмотрено, армянская сторона предоставила Азербайджану карты минных полей, так как Армения не заинтересована в гибели людей.

Армянский министр коснулся также вопроса международных организаций, визитам которых в Карабах всячески препятствует Азербайджан. Речь, в частности, идет о Международном комитете Красного Креста – единственной организации, которая за эти годы имела присутствие, въезд и выезд в Нагорный Карабах, а сейчас Азербайджан даже это ограничивает.

МГ ОБСЕ – единственный формат урегулирования конфликта

Процесс решения всех проблем, возникших вследствие 44-дневной войны 2020 года и связанных с нагорно-карабахским конфликтом, должен происходить в рамках ОБСЕ, в частности, сопредседательства Минской группы.

Об этом на совместной пресс-конференции заявил Александр Шалленберг, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, какую роль, по мнению австрийского министра, может сыграть международное сообщество в вопросе возвращения армянских военнопленных и открытия доступа международных гуманитарных организаций в Республику Арцах. При этом подчеркнув, что таково и мнение Европейского Союза.

В свою очередь, Арарат Мирзоян напомнил, что сопредседательство МГ ОБСЕ – единственный международный формат, наделенный мандатом для поиска путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Решение пока не найдено, и переговоры в этом формате должны продолжаться», – подчеркнул он.

Кстати, такого рода заявление представителя Австрии – одной из ведущих стран Европейского Союза, – очень важно для Армении.

Получается, что, вопреки чаяниям президента Азербайджана, день ото дня растет число государств, убежденных, что карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно при посредничестве сопредседательства МГ ОБСЕ. Если же государства считают, что конфликт должен быть урегулирован – значит, он не урегулирован, как бы ни лез из кожи Алиев, пытаясь убедить себя и свой народ в том, что он решил вопрос силой.

Заметим, что на днях и Великобритания, будучи уже не членом Европейского Союза, заявила о поддержке деятельности МГ ОБСЕ. Последнее обстоятельство должно послужить для Алиева поводом к серьезным размышлениям – даже крупнейший партнер по нефтебизнесу уже сомневается в его поведении…