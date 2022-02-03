В рамках визита федерального министра иностранных дел Австрии в Армению в Ереване стартовал армяно-австрийский бизнес-форум с участием представителей 19 австрийских компаний и более 100 армянских компаний.

Как передает «Арменпресс», на открытии форума с приветственной речью выступил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отметив, что форум является прекрасным поводом зафиксировать нынешний уровень армяно-австрийских экономических отношений, углубить их, установить взаимовыгодные новые деловые отношения, придать новое качество экономическому сотрудничеству между Арменией и Австрией.

«Мы можем наметить наши шаги, направленные на углубление сотрудничества в экономической сфере, и с этой точки зрения весьма приветствуется участие в этом форуме австрийских компаний, представляющих различные сферы», – сказал министр Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что правительство Армении предпринимает все необходимые шаги для обеспечения необходимых благоприятных условий, в которых бизнес и экономические отношения будут чувствовать себя комфортно. Этому способствует развитие в Армении демократических институтов, борьба с коррупцией, установление свободных, конкурентных рыночных отношений.

«Я убежден, что эти слова должны звучать как мелодия для наших австрийских партнеров, для бизнесменов во всем мире. Это минимально необходимые условия, при которых бизнес может и должен чувствовать себя комфортно», – сказал Арарат Мирзоян.

Министр добавил еще одно важное обстоятельство: Армении имеет и определенные преимущества – достижения в области инновационных технологий. Он упомянул инженерные лаборатории «Армат» и Центры ТУМО.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также приветствовал участников бизнес-форума, подчеркнув, что двусторонние отношения не будут полными без крепкого бизнеса и надежных деловых связей.

«Я надеюсь, что однажды мы оглянемся назад и скажем: «Это был день, когда в отношениях между Австрией и Арменией открылся новый этап. Да, мы, политики, можем лишь открывать двери, включать вопросы в повестку, мы можем поднимать интересы, но, в конечном счете, работают и развивают эти отношения сами бизнесмены и компании», – сказал Александр Шалленберг.

На бизнес-форуме, проходящем в форматах B2G и B2B, обсуждаются возможности развития армяно-австрийских деловых связей в различных секторах экономики. С австрийской стороны в форуме принимают участие около 20 компаний, а с армянской, как сообщил заместитель министра экономики Рафаэль Геворгян, для участия зарегистрировались почти 200 компаний.

В рамках бизнес-форума подписаны два меморандума. В частности, австрийская компания «Doppelmayr» подписала меморандум с армянской компанией «Mailer Mountain Resort», которая по инвестиционной программе в селе Египатруш общины Апаран будет строить новый горнолыжный комплекс.

Второй подписанный меморандум касается энергетического сектора. В рамках строительства и модернизации гидроэлектростанций будет модернизирован каскад ГЭС Севан-Раздан.2-3 февраля в Армению с рабочим визитом прибыл федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Александр Шалленберг.

Визит направлен на дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений, придание им качественно нового импульса. Делегацию во главе с Александром Шалленбергом сопровождает большая делегация австрийских бизнесменов, прибывшая в Ереван для участия в армяно-австрийском бизнес-форуме.