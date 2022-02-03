Находящаяся в Армении с рабочим визитом делегация во главе с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури 3 февраля в сопровождении начальника полиции Армении Ваге Казаряна и членов Коллегии полиции посетила Мемориал жертв Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, присутствующие возложили цветы и почтили память жертв Геноцида армян.

Делегация во главе с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури также посетила Музей-институт Геноцида армян. Гости ознакомились с постоянными и временными экспозициями музея.

В этот же день делегация во главе с Вахтангом Гомелаури посетила полицейские войска. Делегации были представлены вооружение, специальные средства, бронетехника, служебные автомобили полицейских войск и т.д.

В сопровождении начальника полиции Республики Армения Ваге Казаряна делегация во главе с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури посетила парк Вечности, где посажены именные деревья в честь погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских.