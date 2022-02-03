Премьер-министр Никол Пашинян принял находящегося в Ереване с рабочим визитом федерального министра Австрии по европейским и международным делам Александра Шалленберга и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит господина Шалленберга в нашу страну и выразил надежду, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению армяно-австрийских отношений.

Отметив, что в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Арменией и Австрией, глава правительства подчеркнул, что между двумя странами имеется большой потенциал для сотрудничества. В контексте реализации этого потенциала премьер-министр подчеркнул необходимость активного сотрудничества правительств Армении и Австрии в политической, экономической и гуманитарной сферах.

В то же время Никол Пашинян приветствовал проведение в Ереване армяно-австрийского бизнес-форума, который будет способствовать расширению связей между частными секторами, разработке и реализации новых совместных инвестиционных программ, увеличению двустороннего товарооборота.

Александр Шалленберг отметил, что у него состоялись плодотворные переговоры со своим армянским коллегой, подчеркнув, что Австрия заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией по всем направлениям.

Глава МИД Австрии подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества, добавив, что австрийские бизнесмены очень заинтересованы в возможностях начала деятельности в нашей стране. Александр Шалленберг приветствовал осуществляемые правительством Армении реформы по развитию и укреплению демократии, подчеркнув, что его страна готова оказать помощь Армении в обеспечении их дальнейшей эффективной реализации.

Никол Пашинян и Александр Шалленберг коснулись также развитий в регионе Южного Кавказа, нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув необходимость возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и всеобъемлющего урегулирования. В связи с этим подчеркнута важность визита сопредседателей Минской группы в регион.

Были также обсуждены возможности демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и вопросы обеспечения необходимых для этого условий.