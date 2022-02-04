Новый главный тренер сборной Армении по баскетболу Рекс Каламян, встав у руля команды, сможет вывести армянский баскетбол на новый уровень. Каламян имеет около 30 лет опыта работы в НБА, что в пользу развития армянского баскетбола и может положить начало мечте о новой команде, команде другого качества.

В эксклюзивном интервью, данном «Арменпресс», Рекс Каламян говорил о сборной и о своем приезде команды в Армению.

– Господин Каламян, как сложилось Ваше сотрудничество с Федерацией баскетбола Армении?

– Связь с Федерацией баскетбола Армении была установлена несколько лет назад. Однако из-за плотного графика и пандемии мне не удалось поработать с командой. Это лето будет фантастическим, я приеду в Ереван и займу должность главного тренера команды, помогу развитию армянского баскетбола.

– Почему Вы согласились возглавить сборную Армении?

– Для меня большая честь быть армянином, представлять Армению и армянский баскетбол. Тренировать команду страны, где родилась моя бабушка, для меня будет радостью и гордостью. Для меня большая честь быть главным тренером сборной Армении по баскетболу.

– Что Вы знали о сборной Армении раньше?

– Я еще знакомлюсь, изучаю игру участников команды, их манеру игры. У нас есть разносторонне одаренные баскетболисты, и мы будем рады помочь им раскрыть свой потенциал и расти дальше.

– Какова Ваша цель во главе сборной Армении?

– Моя цель – помочь армянскому баскетболу, помочь развитию баскетбольных мальчиков и девочек. Моя цель – создать правильные основы для роста армянского баскетбола. Я хочу помочь армянской молодежи. Мы стремимся развивать баскетбол в Армении. Одной из целей является победа мужской сборной Армении по баскетболу в юниорском чемпионате и участие в квалификационном раунде Евробаскета.

– В Армении баскетбол только начинает развиваться. Такому профессионалу, как Вы разве не будет сложно работать здесь?

Я работаю в НБА более 25 лет. Я действительно понимаю, что мне нужно быть терпеливее в работе с тренерами. Также потребуется много усилий, чтобы построить новую систему.

– В этом году Армения примет участие в чемпионате Европы среди малых стран. Мы уже выигрывали его один раз. С какой целью Ваша команда будет участвовать в этом чемпионате?

– Я очень воодушевлен мыслью, что в роли тренера сборной Армении по баскетболу я повезу команду на Чемпионат Европы среди малых стран. Наша цель – выиграть чемпионат Европы среди малых стран. Моя цель – привлечь всеобщее внимание к армянскому баскетболу, к нашей программе развития и, конечно же, к Армении. Будем много работать, чтобы выиграть этот турнир, чтобы в команде были хорошие баскетболисты.

– Благодарю за беседу, господин Каламян.

Беседу вела Варвара Айрапетян