Ереванский государственный колледж культуры и искусства отныне будет носить имя всемирно известного шансонье Шарля Азнавура.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространено самим колледжем.

«В 2018 году Ереванский государственный колледж культуры обратился в Фонд Азнавура и к членам семьи Азнавура с просьбой присвоить колледжу имя Шарля Азнавура. В результате продолжительного процесса правительством Республики Армения было принято решение об изменении названия. Также между Министерством образования, науки, культуры и спорта РА и Фондом Азнавура был подписан меморандум о развитии и модернизации колледжа», – говорится в сообщении колледжа.

Руководство колледжа уверено, что отныне колледж будет развиваться не только по научной, образовательной линии, но и по культурной и творческой.

«Как руководитель данного учебного заведения, я максимально буду способствовать, чтобы учебное заведение прогрессировало, стало бы более представительным. Конечно, у нас очень много работы, о чем мы много раз говорили и с министерством, и с фондом, но я не хочу опережать время. Я могу только сказать, что клубок этих дел уже в наших руках, и мы вместе ухватили за конец этой нити. Отрадно, что Фонд Азнавура со всем своим потенциалом и возможностями готов поддержать реорганизацию этого учебного заведения и создание новой академической платформы. Поздравляю с этим всех нас!», – отметил директор Государственного колледжа культуры и искусств имени Шарля Азнавура Вреж Киракосян.

«Жизнь и карьера Шарля Азнавура вдохновляли многих молодых людей во всем мире. Его путь был труден, полон испытаний, которые он смог преодолеть благодаря своему усердию. Мы надеемся, что будущие известные музыканты, режиссеры и актеры начнут свою карьеру именно в колледже имени Шарля Азнавура. Поздравляем всех нас с присвоением этого имени и желаем колледжу процветания», – сказала Кристина Азнавур, исполнительный директор Фонда Азнавура.

Ереванский государственный колледж культуры и искусств имени Шарля Азнавура был создан в результате слияния Ереванского государственного колледжа культуры и Государственного колледжа джазового искусства. В колледже по десяти специальностям среднее профессиональное образование получают около 650 студентов.