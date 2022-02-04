Фракции Национального собрания «Айастан» и «Честь имею» не будут выдвигать кандидата на пост президента Армении, и не будут участвовать в президентских выборах.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом на своей странице в Facebook распространил блок «Айастан».

«Мы обсудили вопрос целесообразности выдвижения кандидата, но в сложившейся ситуации участие в легитимизации этих выборов, даже косвенно, считаем неприемлемым и неправильным.Исходя из этого фракции Национального собрания «Айастан» и «Честь имею» приняли решение никоим образом не участвовать в президентских выборах», – говорится в сообщении блока.