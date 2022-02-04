Представитель Армении при ЕСПЧ и член Совета конституционных реформ Армении Егише Киракосян избран заместителем председателя Совета.

Как сообщает Арменпресс, Киракосян был избран на первом заседании Совета конституционных реформ.

Кандидатуру Киракосяна выдвинул председатель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, член Совета Артур Сакунц.

По его словам, логика Совета конституционной реформы должна быть аполитичной, а не партийной, поэтому было бы хорошо, если бы вице-председателем был человек, не связанный с партией.

Кандидатуру Киракосяна поддержал также член Совета, член фракции «Гражданский договор» Владимир Варданян.

Киракосян был избран вице-председателем в результате голосования.