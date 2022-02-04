В Пекине состоялась церемония открытия 24-х Зимних Олимпийских игр.

Как сообщает Арменпресс, официальная церемония началась с исторической справки: были представлены страны, принимавшие предыдущие 23 Зимние Олимпийские игры. Далее на стадион начали выходить делегации стран. Флаг армянской делегации несли лыжник Микаел Микаелян и фигуристка Тина Карапетян.

Пекин – единственный город, в котором проходили и Зимние, и Летние Игры (2008 г.).

Олимпийские игры были официально объявлены открытыми председателем КНР Си Цзиньпином, а огонь Зимних игр зажгли два молодых китайских спортсмена.

Армению на зимних Олимпийских играх представляют лыжники Микаэл Микаэлян, Катя Галстян, Ангелина Мурадян, а также фигуристы Тина Карапетян и Симон Сенекал. Главой армянской делегации является представитель Национального олимпийского комитета Армен Григорян.

Ранее стало известно, что результаты анализов президента Федерации лыжного спорта Армении Гагика Саркисяна, горнолыжника Арутюна Арутюняна и тренера Арсена Нерсисяна оказались положительными: они на Пекинские Игры не поехали.