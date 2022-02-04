Министр юстиции Армении, председатель Совета конституционных реформ Карен Андреасян хочет, чтобы в итоге конституционных реформ власть между тремя ветвями правления стала сбалансированной, была уравновешена так называемая «суперпремьерская» система.

Как сообщает Арменпресс, об этом Андреасян сказал в беседе с журналистами после первого заседания Совета.

«Наша действующая Конституция не дает каких-либо существенных рычагов и возможностей президенту республики. Мы видим, что нас часто обвиняют в том, что у нас слишком большое влияние премьер-министра, действующая Конституция дает рычаги воздействия премьер-министру. Правда, это отнимет у нас полномочия, но мы готовы обсудить и сбалансировать разделения между ветвями власти.

А то, что произошло в 2015 году в связи с созданием реального парламентского государства, к сожалению, оказалось нарушенным балансом. И именно это, я считаю, следует обсудить и исправить в первую очередь», – сказал Андреасян.

По словам министра, в то же время не следует отбирать полномочия у правительства и премьер-министра и отдавать их президенту или парламенту.

Андреасян особо подчеркнул, что правительство, премьер-министр лично не хотят направлять, диктовать Совету конституционных реформ, комиссии, что и как балансировать. Андреасян отметил, что старается говорить об этих изменениях сдержанно, чтобы не направлять Комиссию, которая будет сформирована.

Касаясь вопроса, готовы ли они к тому, чтобы так называемой системы «суперпремьерства» не было, министр сказал: «В глобальном смысле, да, мы хотим так называемую «суперпремьерскую систему» сделать сбалансированной системой».

Андреасян отметил, что идет обсуждение возврата к президентской, полупрезидентской системе. Он лично против смены системы правления, но не может точно сказать, каков будет подход правительства, так как ни у правительства, ни у партии нет окончательного решения по этому вопросу. «И это нормально, что его нет, потому что мы пришли не диктовать собравшимся здесь людям, не отдавать приказов о том, как и что делать. Мы пришли послушать сначала их, потом профессиональную комиссию», — сказал он, не исключая, что он и сам может поменять свое мнение.

Касаясь отставки Армена Саркисяна с поста президента, он отметил, что если причиной отставки президента было отсутствие определенных полномочий, то он поторопился. «Почему я говорю, что он торопился? Потому что этот самый процесс и этот Совет должны были решить эти проблемы», – сказал Андреасян.