При посредничестве и участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля 4 февраля состоялась дистанционная встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Стороны обменялись мнениями относительно решения существующих гуманитарных проблем, разблокирования региональных инфраструктур под суверенитетом и правомочием двух стран, снижения напряженности на границе Армении и Азербайджана, возможностей въезда международных организаций в Нагорный Карабах, а также широкого круга вопросов.

Премьер-министр Армении Пашинян подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и заключения мирного соглашения под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.