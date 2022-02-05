В дежурную часть Степанакертского управления полиции Республики Арцах ночью около 04:45 часов поступило сообщение о том, что на улице Ал.Манукяна слышны выстрелы из автомата.

Как передает Арменпресс, в результате оперативных мероприятий, предпринятых сотрудниками Степанакертского городского управления, выяснилось, что в указанное время из окна своего дома стрелял 36-летний житель г. Степанакерта Г.М.

Последний был подвергнут приводу, добровольно сдал оружие служащим управления, признался, что находился в тяжелых эмоциональных переживаниях, в неуравновешенном состоянии, поскольку после войны его брат до сих пор считается пропавшим без вести.

Проверкой занимается Управление полиции Степанакерта.