В Ереване началась официальная церемония, посвященная 131-летию партии Армянская революционная федерация – Дашнакцутюн.

Как передает Арменпресс, на открытии присутствовали руководители парламентских и внепарламентских сил Армении и Арцаха, политические и общественные деятели, представители духовенства. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших при защите Родины.

Торжественное мероприятие началось с показа фильма о прошлом Армянской революционной федерации. Были представлены разные этапы деятельности партии: организация и руководство национально-освободительной борьбы, привлечение внимания европейских стран к армянскому вопросу, самооборона армянского населения, добровольческая армия и др.

По словам представителя Верховного Совета АРФ Дашнакцутюн, вице-спикера НС РА Ишхана Сагателяна, на протяжении десятилетий ежегодно отмечается День АРФД. Это возможность оценить пройденный путь, поговорить об упущениях, не сделанных делах.

«Это также повод, чтобыпублично озвучить подходы и взгляды АРФД по ключевому вопросу. В 1890 году была основана организация, перед которой стояла задача сыграть решающую роль в истории армянского народа. Невозможно отделить историю АРФД от истории армянского народа. В течение 131 года борьбы и самоотверженности АРФ Дашнакцутюн осталась верна своей миссии – служить делу освобождения Армении и армянства», – сказал Ишхан Сагателян, подчеркнув, что АРФ Дашнакцутюн была и будет той силой, которая верна армянам и своей земле.

По его словам, АРФ Дашнакцутюн — организация, имеющая прошлое, живущая настоящим и устремленная вперед с видением будущего.

«В 1999-2009 и 2016-2018 АРФДв разных форматах входила в состав правительства. Мы умеем не только хорошо воевать, но и строить. Пришло время заняться делом. Много говорят достижениях и упущениях тех лет. Мы своими силами и общеармянской структурой участвовали в Армении и Арцахе и способствовали строительству двух государств», – добавил Ишхан Сагателян.