По состоянию на 11:00 часов 5 февраля в Армении было подтверждено 387 490 случаев коронавируса, из них 348 356 случаев выздоровления, а 8081-со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получает 29 тысяч 501 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

За сутки было проведено 8857 тестов, подтверждено 4032 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 2132 человека, зарегистрировано 6 случаев смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 771 тыс. 845.