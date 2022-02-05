Представитель бюро Армянской революционной федерацииДашнакцутюн Акоп Тер-Хачатрян уверяет, что арцахский вопрос был ключевым вопросом для АРФ Дашнакцутюн и останется в центре постоянного внимания.

Как передает Арменпресс, об этом представитель бюро заявил в своем выступлении на официальной церемонии, посвященной 131-летию Армянской революционной федерации.

Он отметил, что в 2021 году они сосредоточились на восстановительных работах.

«Рассеянная по всему мирусемья АРФД, со своими структурами Ай Дата, членскими союзами, молодежными объединениямии единомышленниками стала более вовлеченной в решение Ай Дата и восстановление Арцаха», – сказал он.

По словам Тер-Хачатряна, война до сих пор продолжается на всех фронтах под предлогом неустойчивого режима прекращения огня.

Касаясь вопроса нормализации армяно-турецких отношений, он отметил, что, по сути, они не против установления отношений, но они не должны быть сопровождаться предусловиями, не должны отступать от неотъемлемых прав армянского народа, эти отношения должны регулироваться не по принуждению. Однако, по словам Тер-Хачатряна, они видят выдвинутые Турцией предусловия.

14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей процесса армяно-турецкого урегулирования – заместителяпредседателя НС Рубена Рубиняна и посла Сердара Килича. По итогам первой встречи стороны договорились продолжить переговоры, направленные на полное урегулирование без предварительных условий. Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции запланирована на 24 февраля в Вене.