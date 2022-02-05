Армянский Национальный Комитет Америки (АНКА) приветствует заявление конгрессмена США Раджа Кришнамурти, сделанное 3 февраля в Палате представителей США, которым осуждаются провокационные действия Азербайджана против Армении.

Как передает Арменпресс, в своем выступлении, посвященном 34-й годовщине Сумгаитской резни, Кришнамурти отметил, что осуждение резни сегодня предотвратит возобновление агрессии азербайджанской стороны против армян. Он подтвердил приверженность США мирному, демократическому решению нагорно-карабахского конфликта.

Говоря о депортациях, насилии и массовых убийствах армян в Советском Азербайджане в 1988-1990 годах, конгрессмен заявил, что в последующие десятилетия Азербайджан не прекращал применять насилие против армян.

«В сентябре 2020 года Азербайджан при поддержке Турции бомбил Республику Арцах, нанося удары по армянским школам и местам отправления культа, убивая невинных мирных жителей. Спустя почти год после тех событий Азербайджан продолжает незаконно задерживать и пытать армянских военнопленных, захваченных в 2020 году, несмотря на совместное заявление, призывающее к освобождению всех пленных.

В 34-ю годовщину Сумгаитской резни хочу подчеркнуть необходимость помнить о преступлениях против человечности. Я призываю правительство Азербайджана признать, что такие массовые убийства имели место», — отметил он, призвавнаказать всех виновных в таких гнусных преступленияхи избегать повторения подобных трагедий в будущем.

«Я осуждаю продолжающуюся агрессию Азербайджана против Армении и призываю правительство Азербайджана немедленно и без предварительных условий освободить всех армянских военнопленных и пленных гражданских лиц», — сказал он.