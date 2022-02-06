С заявлением об угрозах против армянского культурного наследия в Арцахе выступил первый посол Греции в Армении, бывший генеральный секретарь ОЧЭС Леонидас Хризантопулос, отметив, что создание Азербайджаном рабочей группы с целью уничтожения армянского присутствия в армянских храмах, находящихся на оккупированных территориях Арцаха, является культурным фашизмом.

Под предлогом принадлежности христианских храмов кавказским албанцам эта группа должна решить какую атрибутику в армянских храмах должно быть ликвидировано.

«Цель Баку – осуществить культурный геноцид», — написал Хризантопулос.