Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн по случаю Национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

От имени правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас, правительство и народ Новой Зеландии по случаю национального праздника страны – Днем Вайтанги.

Хочу с удовлетворением отметить, что установленные 30 лет назад дружественные межгосударственные отношения между Арменией и Новой Зеландией за эти годы протекали в стабильном русле, активизировались двусторонние обмены, расширилось сотрудничество на международной арене. Надеюсь, что основанные на общих ценностях и взаимном доверии отношения, а также взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Новой Зеландией будут и впредь развиваться и углубляться на благо наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Новой Зеландии – благополучия и мира.

Примите, Ваше Превосходительство, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении”.