Парламентское большинство 61 голосом вчера отклонило изменение в действующем Законе «О минимальной зарплате», инициированное представителем оппозиционного блока «Айастан» Агваном Варданяном.

Точнее, по итогам вышеупомянутого голосования законопроект вообще не был включен в повестку – отрицательного заключения удостоился и со стороны правительства, и на заседании профильной комиссии Национального Собрания.

Оппозиционный депутат – с учетом растущей инфляции, – предлагал довести минимальную зарплату с нынешних 68 тысяч драмов до 100 тысяч, ибо стоимость средней потребительской корзины ныне составляет 73 тысячи 400 драмов, и наблюдается тенденция ее роста.

Правительство же, в свою очередь, усматривает риски в повышении минимальной зарплаты сразу на 32 тыс. драмов, полагая, что увеличение зарплаты чревато опасностями, тогда как ожидающиеся в стране экономические перемены будут более эффективны.

Автор инициативы Агван Варданян, исходя из результатов обсуждения в комиссии, согласился предложить взамен 100 тысяч 80-85 тыс. драмов, срок вступления закона в силу определить 1 января 2023 года, однако, по мнению профильной комиссии, данный законопроект противоречит Закону «О бюджете РА» (и не только ему, но и закону об оплате государственных служащих и государственных должностных лиц), согласно которому базовая зарплата в нашей стране определена в размере 66 тыс. драмов.

По мнению профильной комиссии, если бы в ходе пленарного заседания были внесены соответствующие изменения, законодатели имели бы дело с иным законопроектом, посему инициатору было предложено представить новый законопроект. Последний не согласился, аргументируя, что коррективы, как всегда, можно внести по ходу обсуждения. Именно поэтому профильная комиссия приняла отрицательное заключение относительно включения законопроекта в повестку.

Хотя законопроект так и не был включен в повестку, на пленарном заседании состоялось почти полноценное его обсуждение.

Депутат от фракции «Гражданский договор» Бабкен Тунян заявил, что оппозиция пытается включить вопрос в повестку, обсудить на пленарном заседании, дабы народ видел, что оппозиция хочет повысить минимальную зарплату, а власти выступают против.

Депутат от той же фракции Виген Хачатрян пошел еще дальше – заявил, что они в очередной раз убеждаются: под ширмой оппозиции в парламент проникла группа лиц, стремящаяся доказать, что власти не заботятся о народе. «Мы доказываем, что сделаем (повышение минимальной зарплаты – Г.С.), не обманем народ, это просто вопрос времени», – сказал он, непонятно почему назвав законопроект Агвана Варданяна «мелкими хитростями», законом против народа, который не пройдет…

Кстати, стремление посредством пафоса отстоять позиции властей не делают эту позицию более понятной.

Покуда оппозиция справедливо настаивала, что минимальная зарплата должна расти соразмерно инфляции – именно этим путем идут страны, – депутат от правящего большинства Бабкен Тунян разъяснил, что принятие законопроекта в том виде, какой есть, вызовет резкий рост зарплат депутатов, государственных чиновников и служащих, исчисляющихся на основе базовой. «Повышение минимальной зарплаты до 100 тысяч драмов ведет нас в тупик. Обещали довести минимальную зарплату до 85 тыс. драмов – непременно сделаем», – сказал он.

Некоторые из провластных законодателей полагают, что повышение минимальной зарплаты в данный момент только лишь подстегнет инфляцию. А ведь повышением зарплаты с этим явлением бороться невозможно.

И еще – провластные депутаты не против обсуждения вопроса в рамках разработки проекта Государственного бюджета на 2023 год, ибо без того понятно, что в бюджете-2022 такое повышение зарплаты (для чего требуются колоссальные суммы) не предусмотрено.

Одним словом, у каждой из сторон свои доводы. Одно ясно – минимальная зарплата не повысится. Пока…

Тем временем, цены, как и во всем мире, растут, а минимальная потребительская корзина, мягко говоря, сильно отстает от реальности.