Первопрестольный Святой Эчмиадзин выступил с заявлением в связи с очередной антиармянской инициативой Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, в заявлении Первопрестольного Эчмиадзина говорится:

“На днях власти Азербайджана в лице министра культуры выступили с очередной антиармянской инициативой.

По словам последнего, в Азербайджане сформирована «рабочая группа специалистов по истории и архитектуре албанов» в составе местных и иностранных экспертов с целью устранения «ложных следов, оставленных армянами» с так называемых албанских религиозных храмов.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин решительно осуждает данную инициативу властей Азербайджана, характеризует ее антигуманным и антицивилизационным актом с подчеркнутыми проявлениями продолжительной вражды и ненависти по отношению к Армении, Арцаху и армянскому народу.

Армянская принадлежность христианских святынь в Арцахе, перешедших под контроль Азербайджана, является научно доказанной реальностью, и ее невозможно оспаривать в рамках разумной и объективной логики.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает все страны, вовлеченные в урегулирование карабахского конфликта, в первую очередь, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, братские церкви и религиозные организации, международные специализированные организации, решительно отреагировать на этот открытый культурный геноцид, проводимый Азербайджаном”.