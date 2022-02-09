Между Арменией и Азербайджаном существует государственная граница, так как еще в советское время между двумя странами была граница, которая была делимитирована, а договором 1991 года о формировании СНГ, который был ратифицирован парламентами и Армении, и Азербайджана, эти границы были признаны.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы считаем, что эти договоренности должны реализовываться вот по этой логике. При этом мы готовы выслушать и другие предложения, другие идеи», – сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, на эту тему есть много необоснованных спекуляций о том, что села останутся беззащитными и т.д.

«Нет ничего подобного, и в пакете предложений все учтено. Мы также должны признать, что вносимое нами предложение не является на 100% удобным для Армении или неудобным для Азербайджана. Есть линия границы, и мы считаем, что отвод [войск] должен быть по этой линии границы, при этом, нужно констатировать, что это не предопределяет дальнейших результатов демаркации, это должно быть предметом соответствующих переговоров. Я думаю, что эти предложения основаны на легитимных и правовых реалиях», — отметил Пашинян.

Премьер отметил важность того факта, чтобы суть этих предложений парламентариями была должным образом представлена международному сообществу, поскольку неверная интерпретация этой ситуации может быть использована некоторыми силами для провоцирования новой эскалации на границе.

«Для нас очень важно зафиксировать легитимные и правовые реалии, зафиксировать, что есть такой действенный механизм, который может предотвратить дальнейшую эскалацию», — заключил Пашинян.