На заседании правительства 10 февраля одобрен проект закона Республики Армения «О ратификации Соглашения о едином авиационном пространстве Республики Армения, с одной стороны и Европейского Союза и его государств-членов, с другой», подписанный в Брюсселе 15 ноября 2021 г.

Целью соглашения является создание единого авиационного пространства, обеспечивающего доступ на рынки Сторон на равных конкурентных условиях, без дискриминации, также и единые правила, в том числе в сферах авиационной безопасности, управления воздушным движением, конкуренции, социальной и экологической.

Единое авиационное пространство обеспечит расширение воздушного сообщения, развитие системы международной авиации и недискриминационную, прозрачную и равноправную конкуренцию между авиакомпаниями на рынке.

Оно будет способствовать принятию авиационных стандартов ЕС, применению авиационных правил и дальнейшему развитию сотрудничества в области авиационной безопасности.

В то же время ожидается, что ратификация Соглашения станет стимулом для развития торговли, туризма, инвестиций, социально-экономического развития Армении в целом, предоставив более широкие возможности мобильности.