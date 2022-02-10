На заседании созданной приказом министра территориального управления и инфраструктуры Армении Гнела Саносяна конкурсной комиссии подведены итоги объявленного тендера на отчуждение гостиничного комплекса Golden Palace в Цахкадзоре Котайкской области.

Как сообщает Арменпресс, по состоянию на 29 октября 2021 года оценочная рыночная стоимость имущества составила: недвижимость (включая рыночную стоимость земельного участка) – 5 602 293 000 драмов, 3 257 единиц движимого имущества внутри зданий – 305 757 000 драмов.

Минимальная цена продажи имущества, подлежащего отчуждению посредством аукциона, установлена в размере 5 млрд драмов, при этом определено, что стоимость отчуждаемого в результате торгов имущества подлежит уплате в равных долях в течение 5 лет, по следующему графику.

1-й платеж – через месяц после подведения итогов тендера, включая предоплату установленного тендера в размере 250,000,000 драмов;

2-й платеж – не позднее 1 июля 2023 г.;

3-й платеж – не позднее 1 июля 2024 г.;

4-й платеж – не позднее 1 июля 2025 г.;

5-й платеж – не позднее 1 июля 2026 г.

На участие в объявленном тендере была подана одна заявка – от ООО «Проект Интер-Инвест».

Компания представила ценовое предложение на покупку имущества в размере 5,0 млрд драмов, а также дополнительно инвестиционную программу в размере 4,5 млрд драмов на следующие 5 лет.

Решением комиссии компания была признана победителем.