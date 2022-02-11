Оборонное ведомство Азербайджана распространяет откровенную ложь о перестрелке на границе. Минобороны Армении опровергло очередную азербайджанскую дезинформацию.

«Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 11 февраля подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских военных позиций, расположенных на Карвачарском участке армяно-азербайджанской границы.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА», – говорится в заявлении министерства обороны Армении.

Напомним, что сегодня МО Азербайджанa заявило, что 11 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских военных позиций, расположенных на Карвачарском участке армяно-азербайджанской границы.

Согласно армянскому оборонному ведомству, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС Армении, а сообщение азербайджанской стороны не соответствует действительности.