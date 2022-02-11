11 февраля под председательством спикера Национального собрания Республики Арцах Артура Товмасяна состоялось рабочее совещание, в ходе которого был обсужден вопрос формирования государственной комиссии по организации мероприятий, посвященных 34-й годовщине Карабахского движения

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Национального Собрания Республики Арцах, на встрече присутствовали Гагик Багунц, руководители фракций, ответственные лица аппарата, руководитель аппарата президента Арцаха Карен Шахраманян и заместитель министра иностранных дел Арцаха Феликс Хачатрян.

По итогам обсуждений сформирован состав комиссии, председателем которой назначен Артур Товмасян.