Инициатива Министерства культуры Азербайджана представить армянские церкви на оккупированных территориях Арцаха «албанскими» и удалить с церквей армянские надписи и другие армянские следы является культурным геноцидом против армянского историко-культурного наследия.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, посетивший Национальную академию наук Республики Армения для участия в презентации своей новой книги.

«Конечно, это культурный геноцид. Вообще культурный геноцид совершается по-разному. Во-первых — это просто примитивное варварство. Уничтожаются наши памятники, церкви, надгробия, другие памятники культуры, а во-вторых, предпринимается попытка деарменизироватьпринадлежность этих памятников культуры. Это тоже геноцид. Другими словами, они выдвинули тезис о неких «албанских церквях». Это, конечно, нонсенс. Это делается тогда, когда они не могут просто снести эти церкви, например – Дадиванк. Если бы это было в их силах, они бы его давно уничтожили. Но поскольку им это не удается, они пытаются другим способом уничтожить армянское происхождение культурных памятников, превратить все в неармянские памятники культуры», — прокомментировал глава МИД Арцаха.

Как получается, что армянские церкви и монастыри, находящиеся под контролем азербайджанцев, вдруг оказываются «албанскими»? Даже если это памятники древнего Албании, какое отношение они имеют к Азербайджану и азербайджанской культуре?

«Это то же самое, когда президент Турции Эрдоган объявил, что турки первыми высадились на Луне. Что мы можем сказать? Вот как они работают. Шумеров также называют «азербайджанцами», при том, что азербайджанская нация была официально создана совсем недавно – в 1936 году.

Цивилизованный мир должен хоть как-то отреагировать. Как долго нам со всем этим бороться в одиночку? Конечно, мы продолжим бороться со всем этим, не в этом дело. Прежде всего мы должны объединиться, оправиться от всего этого и проводить правильную геополитику», – сказал Бабаян.

После 44-дневной крупномасштабной военной агрессии против Республики Арцах в 2020 году власти Азербайджана предпринимают шаги по уничтожению историко-культурного наследия Нагорного Карабаха, находящегося под контролем вооруженных сил Азербайджана, и ликвидации армянского следав историческом Арцахе вообще. За последние полтора года полностью разрушены или осквернены многие церкви, монастыри, монументы, памятники истории и культуры, от Кафедрального собора Казанчецоц в Шуши до различных других святынь и памятников. О многих случаях вандализма этих культурных преступлений сообщается на платформе war.karabakhrecords.info.

3 февраля 2022г. в СМИ появилась информация о том, что министр культуры Азербайджана Анар Керимов объявил о создании в Азербайджане рабочей группы в составе иностранных и азербайджанских «историков и архитекторов – специалистов по албанской истории» для ликвидации «фальшивого армянского следа» с так называемых «албанских храмов».

МИД Арцаха резко осудил решение Азербайджана о создании специальной комиссии, подчеркнув, что это является грубым нарушением решения Международного суда ООН от 7 декабря 2021 г. об обеспечительных мерах. МИД Армении также резко осудил заявление Керимова, отметив, что оно является не только открытым вызовом решению Гаагского трибунала 2021 года, но и противоречит заявлениям Азербайджана о примирении, создавая серьезные препятствия региональному миру в регионе.

В сложившейся ситуации официальный Ереван считает первоочередной и безотлагательной задачей осуществление миссии ЮНЕСКО по установлению фактов в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Агванк, называемый также Кавказской Албанией, был одним из древних кавказских государств, граничивших с Великой Арменией и занимавших часть территории современного Азербайджана. После распространения христианства в регионе народы, проживающие в этой стране, стали апостольскими христианами, тесно связанными с Армянской Апостольской Церковью.

С 10-11 вв., особенно после сельджуко-турецких и татаро-монгольских нашествий, Агванк постепенно распался и перестал существовать не только как государство, но и как историко-географическая единица. История Агванка является одним из наименее изученных вопросов в регионе, в том числе и в Армении.

Какое отношение имеют к Агванкуи его культуре Азербайджанская республика, созданная только к 1918 году, вместе с современными азербайджанцами? Это совершенно неясно с точки зрения объективной, беспристрастной историографии, так как они не унаследовали ни религию народов Агванка, ни даже название страны.