В конференц-зале Национальной академии состоялась презентация первой части русскоязычного труда «Этнонациональная политика Азербайджана и реакция национальных меньшинств» под названием «Курды и таты». Автор – министр иностранных дел НКР Давид Бабаян.

Как передает корреспондент Арменпресс, автор книги, много лет изучающий Азербайджан на профессиональном уровне, сообщил аудитории, что вторая часть работы будет посвящена другим коренным народам, проживающим в Азербайджане: лезгинам, аварцам и талышам.

По словам Давида Бабаяна, изучение курдов и татов было отделено от изучения лезгин, аварцев и талышей, так как у них разные подходы к политике ассимиляции, проводимой азербайджанскими властями.

«Мы разделили эти народы на две части условно – по их реакции. Курды и татары приняли другую политику. На самом деле они, в целом, фактически ассимилировались, но вместе с этим, можно сказать, достигли самых высот власти. В этом их уникальность. Три других народа, лезгины, аварцы, талыши, не в полной мереподдались этой политике. Они борются за свою идентичность», — прокомментировал автор, добавив, что в книге рассказывается история и другая информация об этих народах.

Презентация другой книги Давида Бабяна – о водных проблемах Арцаха, отложена по техническим причинам.