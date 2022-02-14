Танцевальная пара фигуристов Тина Карапетян-Симон Сенекал, представляющая Армению на зимних Олимпийских играх в Пекине, по результатам двух программ заняла лишь 18-е место.

Как передает «Арменпресс», победителем среди танцевальных пар стала пара Габриэлла Пападакис-Гийом Сизерон из Франции. На втором месте российская пара Виктория Синицина-Никита Кацалапов.

Пара Тина Карапетян-Симон Сенекал, представляющая Армению, в произвольной программе набрала 101,16 балла, в сумме 167,03 балла, и заняла лишь 18-е место.Ранее в лыжной гонке среди женщин на дистанции 10 км Катя Галстян была 74-й, с результатом 34:37,5, Ангелина Мурадян – 93-я с результатом 39:43,4. Микаэл Микаелян занял 61-е место в мужской гонке на дистанции 15 км классическим стилем, был 47-м в скиатлоне и на дистанции 15 км вольным стилем. Катя Галстян в женском спринте зафиксировала результат 4:00:4. Она не преодолела барьер квалификационного раунда.