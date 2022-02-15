Ильхам Алиев продолжает разъезжать по оккупированным территориям Республики Арцах и толкать ура-патриотические и одновременно армяноненавистнические речи, то прямо, то завуалированно озвучивая угрозы в адрес двух армянских государств.

Набор заявлений однообразен, примитивен и ограничен: “Армяне все разрушили, мы не должны забывать об этой жестокости, усиление нашей армии станет ответом реваншистским силам, поднявшимся в Армении”. Все это служит угрожающим фоном для заявления о якобы готовности Азербайджана к подписанию с Арменией т.н. мирного соглашения “на основе международных норм права и принципов с условием взаимного признания территориальной целостности стран”.

Намеки Алиева предельно ясны – признаете Арцах в составе Азербайджана, тогда Баку подпишет мирный договор. Нет – пеняйте на себя, снова пойдем войной.

Объяснять апшеронскому султану, что никакого отношения к так называемой территориальной целостности Азербайджана Арцах не имеет, бессмысленно. Со дня незаконного появления в 1918г. на геополитической карте мира гособразования под названием “Азербайджан” официальный Баку усиленно фальсифицирует исторические факты, выдумывает различные мифы о происхождении азербайджанского народа, азербайджанизирует культуру автохтонных народов республики, присваивает культурно-историческое наследие армянского народа.

Все это с целью доказать принадлежность территорий, включенных в пределы Аз. ССР, нынешней Азербайджанской Республике. Это при том, что нынешняя Азербайджанская Республика объявила себя правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики, объявив недействительным с момента подписания Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. в части, относящейся к Азербайджану.

В своих многочисленных статьях на эту тему профессор Александр Манасян отмечает: АДР была основана в 1918г. турецкими войсками. Об акте самоопределения или о референдуме независимости не могло быть и речи. АДР покинула историю без установленных или признанных границ.

Аз. ССР в 1920г. была учреждена XI Красной Армией. Об акте самоопределения и референдуме о независимости не было и речи. Границы Аз. ССР, появившиеся в результате насильственной передачи под ее покровительство Нахиджевана и аннексии Нагорного Карабаха, не могут считаться легитимными.

Нынешняя Азербайджанская Республика в 1991г. также не состоялась актом самоопределения. Евросоюз подытожил результаты Алматинского соглашения 23 декабря 1991г., посчитав свое политическое решение о признании новых постсоветских государств в пределах союзных республик принятым как самим ЕС, так и участниками Алматинского соглашения, и признала АР в границах Аз. ССР, невзирая на то, что акта самоопределения, выраженного через референдум о независимости, там не было.

ЕС просто приписал нелегитимные границы Аз. ССР Азербайджанской Республике. Единственный “референдум” о независимости в АР был проведен постфактум, 29 декабря 1991г., когда она уже была признана ЕС в нелегитимных границах бывшей Аз. ССР. Такой постреферендум не мог служить источником легитимности границ АР, тем более что народ, провозгласившей независимость НКР не участвовал в этом “референдуме” о независимости.

Более того, признание АР в границах Аз. ССР с юридически не принадлежащими ей территориями фактически стало поощрением ее геноцидного поведения, углубляя уверенность Баку в безнаказанности за совершенные злодеяния.

Но, увы, как правило, правовые основания приносятся в жертву ее величеству геополитике и геоэкономическим интересам мировых держав. В угоду им были проигнорированы факты того, что Нагорный Карабах вышел из состава Аз.ССР в полном соответствии с действовавшими в 1991г. международными нормами, Конституцией и законодательством СССР.

После заявления Азербайджана 30 августа 1991г. о выходе из состава Союза совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумянского районного Советов народных депутатов с участием депутатов Советов всех уровней 2-го сентября 1991г. приняла декларацию о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в соответствии с законом СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».

В соответствии с требованиями международного права и законодательства СССР 10 декабря 1991г. в присутствии международных наблюдателей был проведен референдум о независимости Нагорно-Карабахской Республики. Несмотря на то, что были созданы все условия для участия в референдуме азербайджанского меньшинства НКР, почти все азербайджанцы по призыву властей Азербайджана, бойкотировали референдум. Тем не менее, явка составила 82,2% от числа зарегистрированных избирателей, из которых 99,89% проголосовали «ЗА» независимый статус Нагорно-Карабахской Республики.

Было проигнорировано и то, что, в отличие от НКР, азербайджанские власти действовали вопреки всем международным законам, своим обязательствам, соглашениям и договоренностям, организовывая армянские погромы, этнические чистки, осуществляя военные агрессии против Арцаха и Армении.

По сей день апшеронский султан, якобы ратующий за применение международных норм права, сам же их нарушает, отдавая ВС Азербайджана приказы обстреливать и убивать мирное население Арцаха, уничтожать в Арцахе армянское культурно-историческое наследие, а также вторгаться на суверенную территорию Армении и терроризировать проживающее там население, угонять у него скот, не допускать к пастбищам, осуществлять диверсионные провокации и вылазки, захватывать армянских военнослужащих, удерживать армянских военнопленных и гражданских лиц, применяя к ним бесчеловечное отношение.

13 февраля армянский народ отметил 34-ю годовщину начала Карабахского движения – общенародной национально-освободительной борьбы за освобождения Арцаха от азербайджанского ига, воссоединения с матерью-Арменией, за независимость Армении. 20 февраля 1988г. внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО ХХ-го созыва приняла решение обратиться к Верховным Советам Азербайджанской ССР и Армянской ССР «проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом Союза о положительном решении вопроса передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР».

На мирное демократическое волеизъявление армян Арцаха Азербайджан ответил армянскими погромами и этническими чистками в Карабахе, Шаумяне, Геташене, Сумгаите, Баку, Кировабаде и в других населенных пунктах по всей территории Аз.ССР. За эти 34 года Арцах и Армения трижды подвергались военной агрессии.

Как тогда, так и сегодня Азербайджан пытается насильственными действиями с применением оружия запугать население Арцаха и заставить его отказаться от постановки вопроса о реализации своих прав. А право Арцаха на самоопределение никто, ни одна международная, не отвергает.

Руководство Республики Арцах, выступая за мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, полно решимости продолжать борьбу за международное признание страны и возвращение оккупированных Азербайджаном в ходе военной агрессии осенью 2020г. территорий. “Вопрос деоккупации Шуши и Гадрута, как и вопрос оккупированных Азербайджаном ранее Шаумяна, Геташена, части Мартунинского района всегда в повестке. Мы верим, что это рано или поздно произойдет. Но необходимо работать. Могу сказать одно – мы никогда не откажемся от нашей земли», – подчеркнул в ходе недавнего визита в Ереван глава МИД Арцаха Давид Бабаян.