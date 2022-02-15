Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов участвует в турнире в Дохе.

Как передает «Арменпресс», на старте турнира «Доха ATP-250» Карен Хачанов встретился с теннисистом США, 51-й ракеткой мира Маккензи Макдональд. Матч, продолжительностью в 1 час 27 минут, Хачанов выиграл со счетом в двух сетах – 7:6, 6:3.

Призовой фонд турнира в Дохе составляет около 1 миллиона долларов.Карен Хачанов в рейтинге Профессиональной теннисной ассоциации (ATP) занимает 30-е место. Он 4 раза выигрывал турнир под эгидой Международной федерации. Он серебряный призер XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Лучших результатов российский теннисист с армянскими корнями добился в 2019 году на четвертьфинале Ролан-Гаррос и в 2021 году на четвертьфинале Уимблдона.