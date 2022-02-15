15 февраля Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 14 и 15 февраля подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в северо-восточной и восточной частях армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», сообщение о дезинформации распространило Министерство обороны Армении. В сообщении отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она под полным контролем ВС Республики Армения.