Исполняющий обязанности президента Республики Армения Ален Симонян 15 февраля принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ален Симонян и Линн Трейси обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и США.

Ален Симонян подчеркнул, что Соединенные Штаты с момента обретения Арменией независимости являются надежным партнером и другом нашей страны.

Стороны коснулись состоявшегося в январе рабочего визита делегации во главе с Аленом Симоняном в Вашингтон. Ален Симонян, подчеркнув важность визита, коснулся встречи со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Он рассказал послу о рабочем визите, подчеркнув результативность ряда встреч с американскими партнерами и готовность развивать имеющиеся программы. В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг реализации совместных проектов в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и США.